‘Sakin Kent’te en sessiz bayram

Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından ‘Sakin Kent’ ilan edilen Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor. Tedbirler kapsamında girişe kapatılan dünyaca ünlü Akyaka sahili, bu süreçte farklı bir görüntü ve güzelliğe büründü. Gökova Körfezi’nin eşsiz manzarasına sahip turistik mahalledeki halk plajının yanı sıra Çınar ve Akçapınar sahillerinde de sessizlik hakim.

Hazırlıklar başladı

Ramazan Bayramı’nda geçen yıl 150 bine yakın kişinin ziyaret ettiği mahallede, turizm sezonun başlayacağı umuduyla hazırlıklar yapılıyor. Çoğunluğu pansiyon ve butik otellerden oluşan işletmeler, sezon açılınca konuklarını bekliyor.



