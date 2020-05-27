BİST103.0240.00EURO7.390.02USD6.740.34ALTIN369.96-2.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Sakin Kent’te en sessiz bayram
    ABONE OL
    27.05.2020 - 07:00 | | DURMUŞ GENÇ AA

    ‘Sakin Kent’te en sessiz bayram

    Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından ‘Sakin Kent’ ilan edilen Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

    ‘Sakin Kent’te en sessiz bayram

    Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından ‘Sakin Kent’ ilan edilen Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor. Tedbirler kapsamında girişe kapatılan dünyaca ünlü Akyaka sahili, bu süreçte farklı bir görüntü ve güzelliğe büründü. Gökova Körfezi’nin eşsiz manzarasına sahip turistik mahalledeki halk plajının yanı sıra Çınar ve Akçapınar sahillerinde de sessizlik hakim.
    Hazırlıklar başladı
    Ramazan Bayramı’nda geçen yıl 150 bine yakın kişinin ziyaret ettiği mahallede, turizm sezonun başlayacağı umuduyla hazırlıklar yapılıyor. Çoğunluğu pansiyon ve butik otellerden oluşan işletmeler, sezon açılınca konuklarını bekliyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İyilik meleği doktor hayatını kaybetti

    İyilik meleği doktor hayatını kaybetti

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

    'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

    'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

    ‘Robot doktorlar’ dönemi başlıyor

    ‘Robot doktorlar’ dönemi başlıyor

    Sıradaki Haber