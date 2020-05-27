27.05.2020 - 07:00 | | DURMUŞ GENÇ AA
‘Sakin Kent’te en sessiz bayram
Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından ‘Sakin Kent’ ilan edilen Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.
Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından ‘Sakin Kent’ ilan edilen Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor. Tedbirler kapsamında girişe kapatılan dünyaca ünlü Akyaka sahili, bu süreçte farklı bir görüntü ve güzelliğe büründü. Gökova Körfezi’nin eşsiz manzarasına sahip turistik mahalledeki halk plajının yanı sıra Çınar ve Akçapınar sahillerinde de sessizlik hakim.
Hazırlıklar başladı
Ramazan Bayramı’nda geçen yıl 150 bine yakın kişinin ziyaret ettiği mahallede, turizm sezonun başlayacağı umuduyla hazırlıklar yapılıyor. Çoğunluğu pansiyon ve butik otellerden oluşan işletmeler, sezon açılınca konuklarını bekliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.