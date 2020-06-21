21.06.2020 - 00:03 |
Sakin Şehir’de çadırlı mesafeli tatil zamanı
MUĞLA’nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü ‘Sakin Şehir’ unvanlı turistlik mahallesi Akyaka, çam ormanları arasında kurulan çadır kamplarıyla bu yıl da tatilcilerin adresi haline geldi.
Yerli turistler, dev çam ağaçlarının gölgesine günlüğü 70 ila 130 lira arasında değişen fiyatlarla kurdukları çadır ve karavanlarda tatillerini geçiriyor. Tatilcileirn, çadırlar arasında 2 metre sosyal mesafe kuralına uyarak tatil yaptıkları gözlendi. l CAVİT AKGÜN DHA