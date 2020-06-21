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    HaberlerEge Haberleri Sakin Şehir’de çadırlı mesafeli tatil zamanı
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    21.06.2020 - 00:03 |

    Sakin Şehir’de çadırlı mesafeli tatil zamanı

    MUĞLA’nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü ‘Sakin Şehir’ unvanlı turistlik mahallesi Akyaka, çam ormanları arasında kurulan çadır kamplarıyla bu yıl da tatilcilerin adresi haline geldi.

    Sakin Şehir’de çadırlı mesafeli tatil zamanı

    Yerli turistler, dev çam ağaçlarının gölgesine günlüğü 70 ila 130 lira arasında değişen fiyatlarla kurdukları çadır ve karavanlarda tatillerini geçiriyor. Tatilcileirn, çadırlar arasında 2 metre sosyal mesafe kuralına uyarak tatil yaptıkları gözlendi. l CAVİT AKGÜN DHA

     

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