Şakir Süter anısına yarışmada buluştular

Jüri, İGC Başkanı Misket Dikmen, Sayman Üye Sadık Pala, Bergama Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şenol Çakı, Belediye Basın Danışmanı Ferit Özcan, Bakırçay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Rıdvan Karapehlivan, Gazeteciler Saadet Erciyas, Coşkun Akar, Esat Erçetingöz ve Ertan Gürcaner’den oluştu.

Haber dalında Euronews Türkçe’den Deniz Kılıç, Dokuz Eylül gazetesinden Levent Arıöz, Araştırma İnceleme’de Yeni Asır’dan Hacer Önoğlu Ülger, Fotoğraf’ta Dokuz Eylül gazetesinden Gökçe Adar, Röportaj’da Ege’de Son Ses’ten Murat Karakaş, ödül aldı. Bergama Ticaret Odası Özel Ödülü’nü Ticaret gazetesinden Seza Nur Demirparmak, Bergama Belediyesi Özel Ödülü’nü Yerelin Sesi’nden Mehmet Gülümser, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü’nü İlkses gazetesinden Sultan Gümüş, Vecdi Altay Özel Ödülü’nü İlkses gazetesinden Çağla Geniş, Osman Bayatlı Özel Ödülü’nü İlkses gazetesinden Nurettin Baki kazandı, Ödül töreni, Şakir Süter’in ölüm yıldönümü olan 27 Ağustos’ta Bergama’da yapılacak.