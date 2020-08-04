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    04.08.2020 - 07:00 |

    Şakir Süter’de başvuru zamanı

    Bergamalı gazeteci-yazar merhum Şakir Süter anısına İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Bergama Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve Bergama Ticaret Odası’nın da destek verdiği ‘Şakir Süter Gazetecilik Yarışması’ için başvurular başladı.

    Şakir Süter’de başvuru zamanı

    Bergamalı gazeteci-yazar merhum Şakir Süter anısına İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Bergama Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve Bergama Ticaret Odası’nın da destek verdiği ‘Şakir Süter Gazetecilik Yarışması’ için başvurular başladı. Haber, inceleme araştırma, röportaj ve fotoğraf olmak üzere dört kategoride düzenlenecek yarışma için son başvuru 20 Ağustos olarak belirlendi. Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Düzenlediğimiz yarışmayla merhum Şakir Süter’in adını yaşatmak istiyoruz” dedi. Katılmak isteyenler eserlerini, İzmir Gazeteciler Cemiyeti igcizmir@gmail.com elektronik posta adresine iletebilir.

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