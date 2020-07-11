11.07.2020 - 00:03 |
‘Sakız Adası’nın tekeli yıkılacak’
Çeşme Belediyesi, 200 yıllık sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızını ekonomiye kazandırmak amacıyla kolları sıvadı. Çeşme’de 5 yıl önce 300 olan sakız ağacı sayısı 20 bini geçti. Her ağaçtan yaklaşık 350-500 gram arasında sakız elde ediliyor.
Sakızın kilogram fiyatı 1600 lira ile 2000 lira arasında değişiyor. Türkiye’de yılda damla sakızı ihtiyacının 10 ton civarında olduğunu dile getiren Başkan Ekrem Oran, bu ihtiyacın büyük bölümü ithalattan karşılandığını söyledi. Başkan Oran, 10 yıl sonra ağaçların verimli hale geldiğinde sakız ihtiyacının çoğunun Çeşme’den karşılanacağını vurguladı, “Potansiyelimiz büyük. Üretim olarak da genç nüfus olduğumuz için damla sakızını yurtdışına çok rahat bir şekilde pazarlayacağımıza inanıyoruz. Sakız Adası’nın dünyadaki tekel pozisyonunu yıkmayı hedefliyoruz” dedi. Oran, “Başlattığımız girişimlerin Yunan basınında yarattığı yankıyı gördüğümüzde doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz” diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.