‘Sakız Adası’nın tekeli yıkılacak’

Sakızın kilogram fiyatı 1600 lira ile 2000 lira arasında değişiyor. Türkiye’de yılda damla sakızı ihtiyacının 10 ton civarında olduğunu dile getiren Başkan Ekrem Oran, bu ihtiyacın büyük bölümü ithalattan karşılandığını söyledi. Başkan Oran, 10 yıl sonra ağaçların verimli hale geldiğinde sakız ihtiyacının çoğunun Çeşme’den karşılanacağını vurguladı, “Potansiyelimiz büyük. Üretim olarak da genç nüfus olduğumuz için damla sakızını yurtdışına çok rahat bir şekilde pazarlayacağımıza inanıyoruz. Sakız Adası’nın dünyadaki tekel pozisyonunu yıkmayı hedefliyoruz” dedi. Oran, “Başlattığımız girişimlerin Yunan basınında yarattığı yankıyı gördüğümüzde doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz” diye konuştu.