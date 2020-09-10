BİST1.1000.93EURO8.840.39USD7.490.13ALTIN469.270.95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Saklanmadan gülebiliyor...
    ABONE OL
    10.09.2020 - 00:00 |

    Saklanmadan gülebiliyor...

    Doğuştan Mental Retardasyon hastalığı olan Emine Ercandoğdu’nun dişleri, hastalığının ve kullandığı ilaçların etkileriyle çürümeye başladı.

    Saklanmadan gülebiliyor...

    Konuşma yetisi olmayan ama gülmeyi çok seven Ercandoğdu, yemek yerken bile zorlanır hale geldi. Balçova Belediyesi Engelsiz Kafe’de çalışan baba Hasan Ercandoğdu, kızının problemini Engelli Hakları Masası yetkililerine anlattı. Gazi Hastanesi’yle yapılan görüşmeler ve tetkitlerin ardından Ercandoğdu’nun diş tedavisi yapıldı. Eskisi gibi yemek yiyip, gülebilen Ercandoğdu’yu Başkan Fatma Çalkaya ziyaret etti. Emine’yi çocukluğundan beri tanıdığını belirten Çalkaya, “Onların bir gülüşü benim için ömre bedel” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    Valilikler art arda duyurdu! Karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

    Valilikler art arda duyurdu! Karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

    Sıradaki Haber