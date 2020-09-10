Saklanmadan gülebiliyor...

Konuşma yetisi olmayan ama gülmeyi çok seven Ercandoğdu, yemek yerken bile zorlanır hale geldi. Balçova Belediyesi Engelsiz Kafe’de çalışan baba Hasan Ercandoğdu, kızının problemini Engelli Hakları Masası yetkililerine anlattı. Gazi Hastanesi’yle yapılan görüşmeler ve tetkitlerin ardından Ercandoğdu’nun diş tedavisi yapıldı. Eskisi gibi yemek yiyip, gülebilen Ercandoğdu’yu Başkan Fatma Çalkaya ziyaret etti. Emine’yi çocukluğundan beri tanıdığını belirten Çalkaya, “Onların bir gülüşü benim için ömre bedel” dedi.