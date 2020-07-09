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    09.07.2020 - 00:03 | | YUSUF ÇINAR

    Saklı cennet Perispri

    Dünyaca ünlü heykeltıraş, cam ve seramik sanatçısı Cahide Erel’in “Hayallerimin buluştuğu yer” diye tanımladığı Perispri Alaçatı, normalleşme sürecinde konuklarına kapılarını açtı. İstanbul’da sanat ve lezzet adresi olan Perispri Fener’in ardından Perispri Alaçatı’nın da aynı ruhla hizmet verdiğini söyleyen Erel, gece boyunca davetlilerle ilgilendi. Üç dönümlük alanda kurulan mekânda normalleşme sürecindeki tüm önlemler yerine getirildi. Erel, “Burası yaşadığımız bu günlerde aslında bir nefes alma yeri. Sanat ve müzik, yeşil ve huzur, yemek ve lezzet hepsi bir arada. Misafirlerimizi huzura bekliyoruz” dedi.



    Saklı cennet Perispri


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