21.03.2020 - 00:03 |
Şakran da temizlendi
Aliağa Belediyesi, kent genelinde olduğu gibi Yeni Şakran Mahallesi’nde de hijyen çalışmalarını sürdürdü.
Caddelerde, sokaklarda, duraklarda, parklarda, bahçelerde, oturma alanlarında, okullarda, camilerde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Vatandaşların hijyen kurallarına uymasına yönelik tedbirlerini de genişleten Aliağa Belediyesi ekipleri, otobüs duraklarına ve belirli bölgelere el dezenfektan kutuları yerleştirdi. İlçe genelindeki dezenfekte çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam edeceği belirtildi.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.