Saldırıya kınama

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, İzmir-Menemen’de faaliyetini sürdüren Çağrı Haber gazetesinin İmtiyaz Sahibi ve Çağrı Radyo’nun Genel Yayın Yönetmeni Ulvi Tanrıverdi’ye yapılan saldırıyı kınadığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, bir gazetecinin, fikirlerinden dolayı fiziki saldırıya maruz kalması ‘barbarlık’ olarak değerlendirildi. Saldırının failinin ve arkasındaki gücün ortaya çıkarılmasının önemli olduğunun belirtildiği açıklamada, “Menemen’de gazeteciye yapılan fiziki saldırı, halkın bilgi ve haber alma hakkına saldırıdır, yerel demokrasinin yerleşmesine saldırıdır” ifadesine yer verildi.