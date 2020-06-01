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    HaberlerEge Haberleri Salep topladı
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    01.06.2020 - 00:03 |

    Salep topladı

    Salep topladı

    Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, deneme amaçlı bir araziye ektikleri saleplerin hasadına katıldı. Hasadın ardından toplanan salepler, temizlenerek saplarından ayrıldı. Serin bir ortama kaldırılan salepler, ilk üretim kalitesinin yüksek olması dolayısıyla önümüzdeki dönemlerin ekimi için tohum olarak bekletilecek. Koronavirüs salgınının olağanüstü koşullarında boş durmadıklarını belirten Yılmazlar, “Güvenli gıda olayı da bir o kadar önemli hale geldi. Güvenli tarımsal üretim yapmak son derece önemli. Alternatif tarım ürünlerini üreticiye tanıtmamız gerekiyor. Biz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Kısa bir zaman içinde yetişmesi ve normal bahçe içinde ara tarım olarak üretilebilmesi son derece önemli bizim için. Ailelerimiz bu işe yöneldiklerinde ekstra bir gelir sağlayacak. Aile babalarımız kestane, incir, ceviz, barbunya ile uğraşırken kadınlarımız da salep üretimi gerçekleştirebilecek” dedi.

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
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