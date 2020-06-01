Salep topladı

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, deneme amaçlı bir araziye ektikleri saleplerin hasadına katıldı. Hasadın ardından toplanan salepler, temizlenerek saplarından ayrıldı. Serin bir ortama kaldırılan salepler, ilk üretim kalitesinin yüksek olması dolayısıyla önümüzdeki dönemlerin ekimi için tohum olarak bekletilecek. Koronavirüs salgınının olağanüstü koşullarında boş durmadıklarını belirten Yılmazlar, “Güvenli gıda olayı da bir o kadar önemli hale geldi. Güvenli tarımsal üretim yapmak son derece önemli. Alternatif tarım ürünlerini üreticiye tanıtmamız gerekiyor. Biz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Kısa bir zaman içinde yetişmesi ve normal bahçe içinde ara tarım olarak üretilebilmesi son derece önemli bizim için. Ailelerimiz bu işe yöneldiklerinde ekstra bir gelir sağlayacak. Aile babalarımız kestane, incir, ceviz, barbunya ile uğraşırken kadınlarımız da salep üretimi gerçekleştirebilecek” dedi.