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    31.03.2020 - 07:00 | | SEYFİ GÜL DHA

    Salgın geçene kadar gelmeyin

    Foça’da koronavirüsün yayılmasını önlemek için sahillerde balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak gibi faaliyetler haftaiçinde de Hıfzısıhha Kurulu’nun tavsiye kararıyla kaymakamlık tarafından yasaklandı.

    Salgın geçene kadar gelmeyin

    Foça’da koronavirüsün yayılmasını önlemek için sahillerde balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak gibi faaliyetler haftaiçinde de Hıfzısıhha Kurulu’nun tavsiye kararıyla kaymakamlık tarafından yasaklandı. Haftaiçi yasak kararı dünden itibaren uygulamaya konuldu. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası ya da adli işlem yapılacağı bildirildi. Başkan Fatih Gürbüz, bir turizm kenti olarak bu kararı açıklamanın çok üzücü olduğunu ancak dünyayı tehdit eden bir salgınla mücadele için şart olduğunu kaydetti. Tehlike geçene kadar zorunlu sebepler dışında ilçeye gelinmemesini isteyen Başkan Gürbüz, “Tek bir isteğimiz var. Evde kalınması. Ne kadar çok evde kalırsak süreci o kadar kısa zamanda sonlandıracağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

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