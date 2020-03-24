‘Salgın geçene kadar Karaburun’a gelmeyin’

İtalya’da yapılan benzer hatanın, salgının bir anda ülke geneline yayılmasına neden olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, 2016 yılında hizmet vermeye başlayan 10 yataklı Karaburun Devlet Hastanesi’nin hekim ve yatak sayısının, olası bir salgını karşılamasının mümkün olmadığını söyledi.



‘Hastane yetersiz’



Devlet Hastanesi bünyesinde tek bir yoğun bakım yatağı ve enfeksiyon hekimin olmadığını hatırlatan Başkan Erdoğan, yazlıklarını erken açmaya hazırlanan vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:



“İlçemizde an itibarıyla virüs tanısı pozitif çıkan tek bir hemşerimiz yok. Ancak önlemlerimizi de almak durumdayız. Karaburun’daki Devlet Hastanemiz, yerleşik nüfusumuza hizmet edebilecek kapasiteye sahip. Hâl böyle olunca, yaz aylarında 100 bine ulaşan nüfusa sağlık hizmeti verebilmekte sorun yaşayabiliyoruz. Yazlıkçılarımızdan ricamız, biraz daha sabırlı olmaları ve salgın riski sonlanana kadar evlerinde kalmaları. İnşallah ülkemiz bu sıkıntılı dönemi atlatacak ve bizler yaz aylarında Karaburun’un güzelliklerini tüm yurttaşlarımızla birlikte yaşayacağız.”