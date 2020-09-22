Salgın gerçeğini görenler

İzmir ve Manisa’da görev yapan doktorlar, Kovid-19 mücadelesini ve tanık oldukları acı tabloları anlattı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sema Alp Çavuş, ağır durumdaki hastalarla bir arada bulunduğunu, kendini psikolojik ve fiziksel olarak çok yorgun hissettiğini söyledi.

Yaşama mücadelesi

Bilinci açık hastaları destek ünitesine bağladıklarında dramatik anlar yaşadıklarını anlatan Çavuş, “Oksijeni artırmamıza rağmen hasta nefes alamıyor. Yakınlarıyla görüştürüyoruz. Hastalığın son aşamasında da plazma aranıyor. Hasta yakınlarının nasıl mücadele ettiğini görebiliyorsunuz. Genç yaştaki hastalardaki ölümlerin hekimleri çok yıprattığını söyleyen Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Turgay Alpaydın ise, “Genç bayan hastamız vardı. 36 yaşında hastamız oldu. Bütün tedavilere rağmen döndüremedik” dedi. Merkezefendi Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Selcen Tekin de, “Hastaların nefes darlıklarını gördükçe ve bunlar daha genç yaşa indikçe kötü oluyoruz” ifadelerini kullandı. l AA