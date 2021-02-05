Salgın mağduru esnafa destek

Akhisar, Balçova ve Güzelbahçe belediyelerinin şubat ayı meclis toplantılarından, pandemi nedeniyle işleri kesintiye uğrayan esnafı ilgilendiren kararlar çıktı.

Akhisar Belediyesi kiracısı olan ve faaliyetlerine devam eden kırsal bölgelerdeki esnafa yönelik bu yıl zam yapılmayacağını belirten Başkan Besim Dutlulu, “Merkezdeki kiracılar için de 3 aylık kira bedeli için yüzde 10 indirim yapılacak. Ocak ve şubat aylarında almayacağımız kiraların toplamı 210 bin lira. Onun dışında kapanan işyerleri için almadığımız kira bedeli ise 52 bin lirayı buldu” dedi.

Bin lira yardım

Balçova Belediyesi ise, salgın tedbirleri kapsamında işyeri kapanan esnafa, bin lira maddi yardım yapacak. Yardım yararlanması planlanan kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, internet kafe, halı saha, bilardo salonu gibi işletmelerin tespiti için Balçova Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile birlikte çalışacaklarını belirten Başkan Fatma Çalkaya, “Salgın nedeniyle etkisi dayanılmaz hale gelen ekonomik krize karşı esnafımızı koruyacağız” diye konuştu.

Güzelbahçe Belediyesi de, pandemi nedeniyle zor durumda olan esnaftan, altı ay süreyle; çevre, temizlik ve reklam ilan vergisi alınmamasını kararlaştırdı. Başkan Mustafa İnce, “Belediye kiracısı esnaf ve sanatkârlardan da üç ay süre ile kira alınmayacak. Küçük bütçeli ve gelirleri düşük bir belediye olmamıza rağmen bir yıla yakındır sıkıntılı bir süreç geçiren esnafımız için bu kararı aldık” dedi.