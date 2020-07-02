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    HaberlerEge Haberleri Salgın önlemlerine ara verilmedi
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    02.07.2020 - 03:04 |

    Salgın önlemlerine ara verilmedi

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, son günlerde vaka sayısılarında yeniden artışın gçrüldüğü koronavirüs salgınına karşı önlemler almaya devam ediyor.

    Salgın önlemlerine ara verilmedi

    Vatandaşın bir araya geldiği kamusal alanlarda hijyen çalışmaları sürerken kurulan dezenfeksiyon istasyonlarında da, toplu taşıma araçları başta olmak üzere tüm taşıtlar temizleniyor. Ekipler Aydın genelinde işyerlerinin dezenfeksiyonuna da devam ediyor.

    Özellikle Kuşadası ve Didim gibi tatil beldelerinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyleyen Başkan Özlem Çerçioğlu, “Maske kullanımı ve kişisel hijyene dikkat etmek salgına karşı alınabilecek en iyi tedbirler” dedi.

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