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    12.09.2020 - 07:00 |

    Salgın önlemlerini elden bırakmayın

    Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Başkan Mustafa İduğ ile İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal, işletmeleri ziyaret etti; alınması gereken önlemler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

    Salgın önlemlerini elden bırakmayın

    Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Başkan Mustafa İduğ ile İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal, işletmeleri ziyaret etti; alınması gereken önlemler hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Bornova esnafının koronavirüs salgını süresince tedbiri elden bırakmadığını belirten İduğ, “Hem kendi, hem de vatandaşlarımızın sağlığı için hijyen ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyalım” dedi.

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