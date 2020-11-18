Salgın satranca engel olamadı

Türkiye’nin 55 şehrinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan katılımlarıyla birlikte toplam 403 sporcu turnuvaya katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu’nun internet üzerinden hakemler gözetiminde yapılan turnuvada dereceye girenlere tablet bilgisayar, kupa, madalya, satranç takımı, saati, kitabı ve birer tane Nutuk hediye edildi. Ödüller, kargoyla sahiplerine iletildi. Başkan Fatma Çalkaya, “Satranç sporuna bu kadar yoğun bir ilgi olması bizi sevindirdi” dedi. Türkiye Satranç Federasyonu Uluslararası Hakemi ve Turnuva Direktörü Aydın Kara da, “Dereceye giren 30 sporcumuza ödül verdik” diye konuştu.