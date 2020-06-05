Salgın sıkıntısına karşı bahçe sohbeti

Uzmanlar eşliğinde bir araya gelecek kadınlar, süreci değerlendirecek, kendileri üzerlerindeki etkilerini paylaşacak ve yeni hayata uyumla ilgili düşüncelerini anlatacak. Kadın Danışma Merkezi’nin bahçesinde düzenlenecek sohbetlere katılmak isteyenler, 0232 999 0 251 / 1820 ya da 0549 793 04 53 numaralı telefondan kayıt yaptırabilir.