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    HaberlerEge Haberleri Salgın sıkıntısına karşı bahçe sohbeti
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    05.06.2020 - 00:03 |

    Salgın sıkıntısına karşı bahçe sohbeti

    Gaziemir Belediyesi, salgının yarattığı psikolojik etkilere karşı kadınlara destek vermek için Bahçe Sohbetleri düzenleyecek.

    Salgın sıkıntısına karşı bahçe sohbeti

    Uzmanlar eşliğinde bir araya gelecek kadınlar, süreci değerlendirecek, kendileri üzerlerindeki etkilerini paylaşacak ve yeni hayata uyumla ilgili düşüncelerini anlatacak. Kadın Danışma Merkezi’nin bahçesinde düzenlenecek sohbetlere katılmak isteyenler, 0232 999 0 251 / 1820 ya da 0549 793 04 53 numaralı telefondan kayıt yaptırabilir.

    Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
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