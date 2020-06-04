Salgın sonrası ilk toplantı

egedesonsoz.com’un haberine göre; İl Başkanı Kerem Sürekli, normalleşme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlçelerde yürütülen faaliyetler de masaya yatırıldı. Toplantıda, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sahaya inin” talimatının Kovid-19 süreci gözetilerek nasıl uygulanacağı ele alındı. İlçelerde yapılacak olan kongrelerle ilgili olarak da merkezin talimatının beklendiği belirtildi.