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    HaberlerEge Haberleri Salgın sonrası ilk toplantı
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    04.06.2020 - 00:06 |

    Salgın sonrası ilk toplantı

    AK Parti İzmir’de koronavirüs sebebiyle online olarak düzenlenen ilçe başkanları toplantısı, 3 ay sonra il binasında yapıldı.

    Salgın sonrası ilk toplantı

     egedesonsoz.com’un haberine göre; İl Başkanı Kerem Sürekli, normalleşme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlçelerde yürütülen faaliyetler de masaya yatırıldı. Toplantıda, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sahaya inin” talimatının Kovid-19 süreci gözetilerek nasıl uygulanacağı ele alındı. İlçelerde yapılacak olan kongrelerle ilgili olarak da merkezin talimatının beklendiği belirtildi.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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