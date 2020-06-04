04.06.2020 - 00:06 |
Salgın sonrası ilk toplantı
AK Parti İzmir’de koronavirüs sebebiyle online olarak düzenlenen ilçe başkanları toplantısı, 3 ay sonra il binasında yapıldı.
egedesonsoz.com’un haberine göre; İl Başkanı Kerem Sürekli, normalleşme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlçelerde yürütülen faaliyetler de masaya yatırıldı. Toplantıda, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sahaya inin” talimatının Kovid-19 süreci gözetilerek nasıl uygulanacağı ele alındı. İlçelerde yapılacak olan kongrelerle ilgili olarak da merkezin talimatının beklendiği belirtildi.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."