‘Salgın, zorda bıraktı’

Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Almaç ile pandemi sonrası gelişmeleri değerlendiren Polat, salgın sonrası ekonomide sıkıntılar yaşandığını, sadece hurdacılar ve yurtdışına iş yapabilenlerin kazandığını söyledi. Odaya bağlı 37 meslek grubunun olduğunu belirten Polat, “Sadece emirciler değil, tornacılar, bakırcılar, dökümcüler metalle ilgili ne kadar küçük esnaf varsa hepsi derneğe bağlı. Pandemiden sonra eskisi gibi kazanamıyorlar. İç piyasaya çalışanların durumu kötü. Çok fazla kapatma söz konusu. Bir o kadarda açılan esnafımız var. Seçim bildirgemizde olan esnaf bakanlığının bu dönemde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük” dedi.