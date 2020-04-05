05.04.2020 - 00:01 |
Salgına karşı destek hattı
Bodrum Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal izolasyon yaşayan halkın, pandemi konusundaki endişelerini gidermek, kaygı ve stres düzeyini dengelemek amacıyla ‘Psikolojik Danışmanlık Hattı’nı hizmete sundu.
‘Rahatlatacak’ Hattın yarından itibaren hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Başkan Ahmet Aras, “Bodrum’da yaşayan vatandaşlarımız, bu dönemde Belediyemiz Kültür Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görevli psikolog arkadaşımızı arayarak destek alabilecek” dedi. Sosyal izolasyon ve pandemi konusunda psikolojik danışmanlık hizmeti isteyen vatandaşlar, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında Bodrum Belediyesi’nin 444 00 48 numaralı çağrı merkezini arayarak başvuruda bulunabilecek.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.