Salgına karşı destek hattı

‘Rahatlatacak’ Hattın yarından itibaren hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Başkan Ahmet Aras, “Bodrum’da yaşayan vatandaşlarımız, bu dönemde Belediyemiz Kültür Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görevli psikolog arkadaşımızı arayarak destek alabilecek” dedi. Sosyal izolasyon ve pandemi konusunda psikolojik danışmanlık hizmeti isteyen vatandaşlar, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında Bodrum Belediyesi’nin 444 00 48 numaralı çağrı merkezini arayarak başvuruda bulunabilecek.