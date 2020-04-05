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    05.04.2020 - 00:01 |

    Salgına karşı destek hattı

    Bodrum Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal izolasyon yaşayan halkın, pandemi konusundaki endişelerini gidermek, kaygı ve stres düzeyini dengelemek amacıyla ‘Psikolojik Danışmanlık Hattı’nı hizmete sundu.

    Salgına karşı destek hattı

    ‘Rahatlatacak’ Hattın yarından itibaren hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Başkan Ahmet Aras, “Bodrum’da yaşayan vatandaşlarımız, bu dönemde Belediyemiz Kültür Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görevli psikolog arkadaşımızı arayarak destek alabilecek” dedi. Sosyal izolasyon ve pandemi konusunda psikolojik danışmanlık hizmeti isteyen vatandaşlar, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında Bodrum Belediyesi’nin 444 00 48 numaralı çağrı merkezini arayarak başvuruda bulunabilecek.

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