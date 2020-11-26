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    HaberlerEge Haberleri SALGINA KARŞI İŞBİRLİĞİ
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    26.11.2020 - 00:01 |

    SALGINA KARŞI İŞBİRLİĞİ

    İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nin (İBG) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ile yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, koronavirüs tedavi protokollerinde kullanılan etken maddeler üzerinde yapılacak bilimsel çalışmaları kurum olarak destekleyeceklerini söyledi.

    SALGINA KARŞI İŞBİRLİĞİ

    Yozgatlıgil de, salgınla mücadele konusunda Türkiye’nin orta ve uzun vadeli hedefleri için işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

    Bilgi paylaşımı

    DEÜ’nün bütün imkanlarını seferber ederek bu alandaki tıbbi araştırmalara öncelik verdiğini ifade eden Hotar, şöyle konuştu:
    “İlaç sektörünün temsilcileri ile bu alanda çalışan akademisyenlerimizin yer aldığı İBG yönetimine, milli ve yerli aşı üretilmesi noktasında güç birliği yapabileceğimizi söyledik. Yine üniversite olarak Kovid-19 tedavi protokollerinde kullanılan etken maddeler üzerinde yapılacak bilimsel çalışmaları destekleyeceğimizi de belirttik. Dolayısıyla burada sinerji ortaya çıkartacak; kurumlarımızın bilgi birikim ve tecrübelerini paylaşacak bir zemin oluşturmaya karalıyız. Özel sektörle de bu alanda çalışmayı arzuluyoruz.”

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