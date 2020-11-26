SALGINA KARŞI İŞBİRLİĞİ

Yozgatlıgil de, salgınla mücadele konusunda Türkiye’nin orta ve uzun vadeli hedefleri için işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.



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DEÜ’nün bütün imkanlarını seferber ederek bu alandaki tıbbi araştırmalara öncelik verdiğini ifade eden Hotar, şöyle konuştu:

“İlaç sektörünün temsilcileri ile bu alanda çalışan akademisyenlerimizin yer aldığı İBG yönetimine, milli ve yerli aşı üretilmesi noktasında güç birliği yapabileceğimizi söyledik. Yine üniversite olarak Kovid-19 tedavi protokollerinde kullanılan etken maddeler üzerinde yapılacak bilimsel çalışmaları destekleyeceğimizi de belirttik. Dolayısıyla burada sinerji ortaya çıkartacak; kurumlarımızın bilgi birikim ve tecrübelerini paylaşacak bir zemin oluşturmaya karalıyız. Özel sektörle de bu alanda çalışmayı arzuluyoruz.”