Salgına karşı yeni kararlar

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik kararlar alındı. İç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmemesi; ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında, ruhsatlarında belirtilen koltuk kapasitesi kadar oturan yolcu ve ayakta yolcu taşıma kapasitesinin 1/3’ü oranında ayakta yolcu, alınmasına karar verildi.

Saat kısıtlaması

Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşın mesai çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk göz önüne alınıp saat 17.00-19.00 arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanması kararının, 65 yaş ve üzeri vatandaşın da mesai giriş ve çıkışları göz önünde bulundurulup 10.00-16.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanabilmelerine, bunun dışında kalan saatlerde kullanmalarının yasaklanmasına karar verildi. l