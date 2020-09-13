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    13.09.2020 - 07:00 | | AA

    Salgına karşı yeni kararlar

    Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı.

    Salgına karşı yeni kararlar

    Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik kararlar alındı. İç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmemesi; ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında, ruhsatlarında belirtilen koltuk kapasitesi kadar oturan yolcu ve ayakta yolcu taşıma kapasitesinin 1/3’ü oranında ayakta yolcu, alınmasına karar verildi.
    Saat kısıtlaması
    Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşın mesai çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk göz önüne alınıp saat 17.00-19.00 arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanması kararının, 65 yaş ve üzeri vatandaşın da mesai giriş ve çıkışları göz önünde bulundurulup 10.00-16.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanabilmelerine, bunun dışında kalan saatlerde kullanmalarının yasaklanmasına karar verildi. l

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