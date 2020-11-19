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    19.11.2020 - 00:01 |

    Salgına karşı yeni önlemler

    Konak Belediyesi, vaka sayılarındaki artışa karşı yeni önlemler aldı.

    Salgına karşı yeni önlemler

    Bir süredir uygulanan esnek ve uzaktan çalışma, kültür ve sanat etkinliklerinde kısıtlama, yemekhane ve çay ocaklarının kapatılması gibi uygulamaların yanı sıra yeni tedbirler eklendi. Belediye bünyesindeki tüm kurslar, kreşler, spor aktiviteleri, kütüphaneler, dersler ve diğer aktivitelerle kültür merkezlerindeki toplantı ve başka amaçlı aktiviteler durduruldu. Başkan Abdül Batur, “Çalışanlarımız haftalık esnek çalışma modeline geçti. Belediyemize ait tüm kültür merkezlerinde toplantı ve başka amaçlı aktiviteler durduruldu. Personelin yüz yüze görüşmesi mümkün olduğunca kısıtlanacak, iletişimde dijital araçlar kullanılacak. Binalarımıza girişlerde uygulanan HES kodu sorgulama işlemi daha titiz gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.

    Maske, mesafe ve hijyen kuralını bir kez daha hatırlatan Başkan Batur, “Zor günlerden geçiyoruz. Bugünleri yine birlikte ve dayanışma halinde atlatacağız. Kendimizi ve yakınlarımızı korumak için yapabileceğimiz en önemli şey sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymak” diye konuştu.

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