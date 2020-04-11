11.04.2020 - 00:04 |
Salgına rağmen devam
Bergama’nın kaderini değiştirecek olan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi için koronavirüs önlemleri alınarak arazi çalışması yapıldı.
Başkan Koştu, iki bin yıllık tonozlar, köprüler ve tarihi yapıların turizme kazandırılmasını hedeflediklerini belirtti. Proje için sabırsızlandıklarını belirten Koştu, “Hızlı bir şekilde yol almayı hedefliyoruz” dedi.
Milliyet'te Haftanın Özeti (10 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyadaki bu haftanın öne çıkan başlıkları...
Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: “Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım”Ordu’da bir balıkçı, ağlara takılan yunus balığını kurtarmaya çalıştığı esnada, “Dur oğlum seni kurtaracağım, az kaldı bir tanem kendini incitme” diyerek hem balığı sevdi, hem de ağlardan kurtardı.