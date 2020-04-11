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    HaberlerEge Haberleri Salgına rağmen devam
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    11.04.2020 - 00:04 |

    Salgına rağmen devam

    Bergama’nın kaderini değiştirecek olan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi için koronavirüs önlemleri alınarak arazi çalışması yapıldı.

    Salgına rağmen devam

    Başkan Koştu, iki bin yıllık tonozlar, köprüler ve tarihi yapıların turizme kazandırılmasını hedeflediklerini belirtti. Proje için sabırsızlandıklarını belirten Koştu, “Hızlı bir şekilde yol almayı hedefliyoruz” dedi.

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