Salgında ikinci dalga kapımızda

Enerji Sanayici ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, nisan ve mayıs aylarında ağır darbe alan ekonominin, haziran ayıyla birlikte kısmi şekilde toparlanma eğilimine girdiğini belirtti, vaka sayılarının hâlâ çok yüksek seyretmesinin iş dünyasını endişelendirdiğini söyledi. Günlük vaka sayılarının hâlâ 1300-1500 bandında olmasının ikinci dalga endişelerini artırdığını kaydeden Vatansever, iş dünyasında virüse karşı gösterilen hassasiyetin sokaktaki vatandaşta karşılık bulmadığını üzülerek gözlemlediklerini belirtti.



Hükümete çağrı

Vatansever, “Hükümetimizden ilk beklentimiz, yeniden sokağa çıkma kısıtlamasına gerek olmadan önlemlerin ülke çapında sıkılaştırılması. Avrupa ülkeleri, Çin ve Güney Kore; günlük vaka sayılarının 50’nin üzerine çıkması üzerine ikinci dalga endişesini yeniden yaşamaya başlarken, bizim 1500’e yaklaşan günlük vaka sayısı ile bu ölçüde rehavet içinde olmamızı anlamak güç. Ekonomimizi ayakta tutmak istiyorsak, ilk işletmelerimizi ayakta tutmamız gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nin yıl sonuna kadar devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.



E-ticarete yöneldik



İZMİR Ticaret Borsası Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, video konferans aracılığıyla düzenlendi. Toplantıda, normalleşme süreci değerlendirildi, borsanın aldığı önlemler, tarımsal üretim ve ticaret konusundaki tedbir ve projeler ele alındı. Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, salgın döneminde Türkiye’nin örnek bir mücadele sergilediğini vurguladı. Salgınla birlikte dünyanın alışveriş alışkanlığının değiştini belirten Kestelli, bu durumun elektronik ticarete olan ilgiyi artırdığını söyledi, “Bu yılın ilk 5 ayında e-ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48’lik artışla 63 milyar lira oldu. Ekonominin itici gücü olan e-ticarete olan ilginin bundan sonra da hızlanarak artacağı çok açık” dedi.



Kestelli, İTB olarak içinde bulunduğumuz dönemde hız kazanan dijital dönüşümü çok önceden görerek ‘e-Commodity Bazaar’ alım-satım platformu ile temel elektronik ticaret altyapısını hazırladıklarını kaydetti, “Türkiye’de halen faaliyet gösteren yüksek hacimli ve tanınmış elektronik pazaryerlerinde üyelerimiz için ayrıcalıklı olarak yer alma imkanları konusunda görüşmelerimiz son aşamaya gelmiş durumda. Yakında bu konuda önemli bir duyurumuz olacak. Bu işbirlikleri sayesinde elde ettiğimiz fonlarla diğer büyük ölçekli projelerimizin finansmanına destek olmayı düşünüyoruz”ifadesini kullandı.