Salgında iple kurban pazarlığı

Bodrum’da besici Cemil Çoban, Konacık Mahallesi’ndeki kurbanlık satış pazarlarında iki ucu tutularak pazarlık yapılan sopa yerine tek kullanımlık ip kullanıyor.

Virüse karşı önlemler aldıklarını belirten Çoban, “Bir defa kullanıp çöpe atıyoruz. Müşterilerin geliş gidişlerinde ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyoruz. Pazarlığı yapılan kurbanı işaretleyip kurban gününe kadar bakıyoruz. Kurbanı burada kestirmek isteyenler için de yoğunluk olmaması için randevu sistemi oluşturduk” dedi. l AA