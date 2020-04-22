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    22.04.2020 - 07:00 |

    Salgında oruç tutarken dikkat

    İzmir Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, Ramazan ve oruç ibadetinin bu yıl koronavirüs salgını gölgesinde başlayacağını belirtti, enfeksiyon hastalıklarından korunmada ve hastalığın iyileşmesinde beslenmenin önemine dikkat çekti.

    Salgında oruç tutarken dikkat

    İzmir Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, Ramazan ve oruç ibadetinin bu yıl koronavirüs salgını gölgesinde başlayacağını belirtti, enfeksiyon hastalıklarından korunmada ve hastalığın iyileşmesinde beslenmenin önemine dikkat çekti.
    Yetim, “İftarda ve sahurda bağışıklık sistemimizi güçlü tutacak bir beslenme modeli enfeksiyonlara karşı bir kalkan görevi görecektir” dedi. Yetim, şu önerilerde bulundu: “Sigara, alkol, kimyasal maddeler içeren besinlerden kaçınmalı. Mümkün olduğunda temiz hava solunmalı. Yeteri kadar uyumalı, stresten uzak durulmadı. Hareketsiz kalmamalı, bol sıvı tüketilmeli. A vitamini için, süt, yumurta ve kırmızı et, C vitamini için meyve ve sebzeler, E vitamini için kuru yemişler, tohumlar, bitkisel yağlar tüketilmeli. Protein tüketimi ihmal edilmemeli. Tuz ve mineraller de dengeli bir şekilde alınmalı.”

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