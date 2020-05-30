BİST105.5200.15 EURO7.570.41USD6.810.03ALTIN379.600.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Salgında yanlış bilgiler sıkıntı
    ABONE OL
    30.05.2020 - 00:02 |

    Salgında yanlış bilgiler sıkıntı

    Kovid-19 salgını, dünyada olduğu kadar ülkemizde de internet üzerinden sağlıkla ilgili yapılan aramaları hızlandırdı.

    Salgında yanlış bilgiler sıkıntı

    Doğruluğu kesin olmayan bilgilerin yaratabileceği tehlikeye dikkat çeken Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Atabek, “Sağlık iletişiminin hızla internete kaymasıyla ortaya çıkan bilgi kirliliği sorununun ‘infodemi’ deniyor. Kavram, sanal ortamda hızla yayılan dezenformasyona işaret ediyor. Türkiye’de Sağlık Bakanı adına açılmış sahte hesaplar da tipik bir infodemi sorunu yarattı. Salgını sürecinde kamusal bilgi kaynaklarının değeri daha çok anlaşıldı ve bu tür kaynaklara yönelim arttı” dedi.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (29 Mayıs 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Ayasofya’da Fetih Suresi okundu

    Son dakika! Ayasofya’da Fetih Suresi okundu

    Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

    Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

    Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

    Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

    Korkunç ölüm! Önünde ilerleyen iş makinesine çarptı!

    Korkunç ölüm! Önünde ilerleyen iş makinesine çarptı!

    Sıradaki Haber