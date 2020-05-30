Salgında yanlış bilgiler sıkıntı

Doğruluğu kesin olmayan bilgilerin yaratabileceği tehlikeye dikkat çeken Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Atabek, “Sağlık iletişiminin hızla internete kaymasıyla ortaya çıkan bilgi kirliliği sorununun ‘infodemi’ deniyor. Kavram, sanal ortamda hızla yayılan dezenformasyona işaret ediyor. Türkiye’de Sağlık Bakanı adına açılmış sahte hesaplar da tipik bir infodemi sorunu yarattı. Salgını sürecinde kamusal bilgi kaynaklarının değeri daha çok anlaşıldı ve bu tür kaynaklara yönelim arttı” dedi.