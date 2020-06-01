‘Salgında zor olanı başardık’

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 2020’nin ilk çeyreğindeki yüzde 4.5 büyümenin dünyaya bakıldığında, Türkiye ekonomisinin gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2020 yılının ilk çeyreğindeki 4.5’luk büyümeyi, “Türkiye ekonomisi kritik bir eşiği başarıyla atladı” sözleriyle değerlendirdi. Aynı dönemde Çin’in yüzde 6.8, euro Bölgesi’nin yüzde 3.2, Almanya’nın yüzde 2.3, Japonya’nın yüzde 2.0, İngiltere’nin ise yüzde 1.6 küçüldüğünü; ABD’nin yüzde 2.3, Güney Kore’nin yüzde 1.3, Rusya’nın yüzde 1.6, Endonezya’nın ise yüzde 2.3 oranında büyüyebildiğini dile getiren Saygılı, şöyle konuştu:

“Salgın sürecinin ortaya çıkmasından önce yüzde 5 oranında büyümeyi hedeflediğimiz bir yıl olan 2020’yi muhtemelen büyüme kaydedemediğimiz bir dönem olarak geride bırakacağız.

Hindistan’ı yakaladık

Bununla birlikte, yılın ilk çeyreğinde G20 ülkeleri içerisinde Hindistan’ın ardından en çok büyüme oranını gerçekleştiren Türkiye ekonomisi, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin nispeten azalmaya başlamasıyla, yılın ikinci yarısı itibariyle yeniden ivme kazanacaktır. Ayrıca, iç talebin, yılın üçüncü çeyreği itibariyle yeniden artışa geçeceğini tahmin ediyoruz”

Büyüme rakamlarında dikkat çeken bir diğer noktanın ise, geçen yılın tamamında 0.2 puanla oldukça sınırlı bir büyüme kaydedebilen sanayi sektörünün 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6.2 oranında genişlemesi olduğunu sözlerine ekleyen Saygılı, “Büyümenin motoru olduğuna inandığımız imalat sanayimizin, esnek üretim kapasitemiz ve büyük piyasalara yakınlığımız sayesinde, Kovid-19 sürecinde diğer ülkelerden pozitif anlamda ayrışacağına inanıyoruz. 260 milyar lirayı aşan destek ve teşviklerin piyasalara olan olumlu etkileri, haziran ayı itibariyle başlayacak olan normalleşme süreci ve sonrasında daha da belirginleşecek” dedi.