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    HaberlerEge Haberleri Salgından kurtuluş yakın
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    01.01.2021 - 00:03 |

    Salgından kurtuluş yakın

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Enfeksiyon Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları anabilim dallarından Prof. Dr. Abdullah Sayıner, Prof. Dr. Meltem Taşbakan ve Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu pandemiden kurtulmanın yolunun ancak çoğunluğun aşılanmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.

    Salgından kurtuluş yakın

    Virüsün artık mikro düzeyde zerreciklerle bulaşabildiğinin tespit edildiğine dikkat çeken Sayıner, “Zerreciklerin boyutları küçüldükçe yani mikro düzeylerde oldukça daha uzun süre havada asılı kalabiliyor. Bu nedenle kapalı ortamda bulunmamız gerekiyorsa bu süreyi olabildiğince kısa tutmalıyız ve yüzümüzde mutlaka sürekli olarak maskemiz olmalı” diye konuştu.

    İnaktif korona virüs aşısının başarı oranının yüzde 91 ve güvenilirliğinin de oldukça yüksek olduğu ifade eden Taşbakan da. “Öncelikle 65 yaşın üzerindekiler aşı geldikçe aşıya ulaşmak için çaba harcasın. Aşının en fazla görülen yan etkisi ise kolda ağrı” dedi. Enfeksiyon hastalıklarına karşı en iyi korunmanın aşı olduğunu dile getiren Pullukçu da, “Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine kanmayın. Bilim dünyasının açıklamalarına güvenin” ifadelerini kullandı.
    Sağlık çalışanlarının büyük bir gayretle virüse karşı savaş yürüttüğünü vurgulayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise, “Bu savaşı birlikte kazanabiliriz” diye konuştu.

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