Salgının ekonomiye etkisi araştırılıyor

Kovid-19 salgınının İzmir ekonomisi üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla Ege Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) akademisyenleri tarafından bir araştırma başlatıldı. Projede; pandemiden İzmir ekonomisinin hangi sektörlerinin ne kadar etkilendiğinin ortaya koyulması ve kent için oluşturulacak kamu politikalarında öncü bir yol haritasının belirlenmesi hedeflendi. İİBB Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Aydoğuş, “Projede durağan bir girdi-çıktı modeli kullanılarak İzmir ekonomisinin salgından nasıl etkilendiği sektörel düzeyde belirlenecek. Tabloda üretim, katma değer, dolaylı vergiler, işletme artığı, ücret ve maaş ödemeleri ile tüketim, yatırım, kamu harcaması, ihracat, ithalat ve Türkiye’nin geri kalan kısmına net satışlar sektörel düzeyde yer alıyor” dedi.