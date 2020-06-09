Salgınla değişiyoruz

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sinan Alper, Kovid-19 salgınıyla birlikte değişen bireysel ilişkiler ve sosyal hayatın bundan sonraki süreçteki olumlu ve olumsuz etkilerini anlattı. Çalışmaların tehdit algısı arttıkça kişilerin muhafazakârlaşıp içe kapandığını gösterdiğini belirten Alper, “İnsanlık tarihinde salgın hastalıkların yoğun görüldüğü coğrafyalar, günümüzde daha toplulukçu kültürlere ev sahipliği yapmakta. Bunu ‘köye kapanma’ ile açıklayabiliriz. Salgın hastalık yaşadığınız yerde kol geziyorsa köye dışarından insan kabul etmemeye, köyden dışarı pek çıkmamaya çalışırsınız. Köyden insanlar sizin hayatınızda gitgide daha önemli bir yer işgal etmeye başlar” dedi.

Ortak düşman

Tüm dünyanın ortak bir düşmanla savaştığını sözlerine ekleyen Alper, “Bu ortaklığın bir beraberlik duygusu yaratması muhtemel. iğer yandan, tıbbi malzemelerin kısıtlı kaynaklar olması, rekabeti körükleyerek ülkeler arasındaki ilişkileri gerebilir” diye konuştu.