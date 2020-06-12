Salgınla evler baştan doğdu

Salgında dışarı çıkmamaya özen gösteren İzmirli, dairesini daha ferah hale getiriyor. Doğa özlemini de saksıda ekim yapıp gideriyor.

Koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan ve işini eve taşıyan vatandaş, yaşam alanlarını daha konforlu ve ferah hale getirmek için işe koyuldu. Dekorasyon konusunda taleplerin artığını belirten iç mimarlar Betül Sezgin ve İklim Polat Yalçıner, rahat çalışma ortamı ve geniş balkonların öne çıktığını dile getirdi.

‘Çalışma odası şart’

“Değer ihtiyaçtan doğarmış” diyen Sezgin, “Eskiden gerekli görülmeyen çalışma odaları aranır oldu. Aydınlatma çok önemli, bu odaların gün ışığından faydalanmasını sağlamaya çalışıyoruz ya da yapay ışıkla gereken atmosferi yaratabiliyoruz. Havalandırma ve iklimlendirmeyle ilgili de ihtiyaçlar arttı. Evlerde artık ısı pompası yerine güneş enerjisi tercih ediyoruz. Doğaya özlem var. Apartman dairelerinde ekolojik ürünler kullanmaya ve sürdürülebilir malzemelerle çalışmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

İnsanların alışverişten geldiklerinde paketlerini bırakacakları bir yer aradıklarını ifade eden Yalçıner de, “Bahçeli evlerde giyinip soyunma kabinleri hazırlıyoruz. Bu sayede eve temiz girilmesini amaçlıyoruz. İç mekanda bitkilere yer veriyoruz. Gün ışığının iç mekana olabildiğince fazla alınmasını sağlayan tasarımlar uyguluyoruz. Doğayla iç içe mekanlar fizyolojik ve psikolojik olarak iyi etki ediyor” dedi.

‘Biber birinci’

Öte yandan salgınla birlikte balkonda sebze ve meyve yetiştirme dönemi başladı. Hem organik ürün tüketmek hem de evde uğraş edinmek isteyen İzmirliler, en çok biber ve domates yetiştiriyor. Kemeraltı Çarşısı’nda çiçek ve sebze fideleri satan Metin Bayankulu, “Genelde balkonda yetiştirmek için biber alıyorlar. İzmirliler acı kıl biber, acı frenk biberi tercih ediyor” ifadelerini kullandı.