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    HaberlerEge Haberleri Salgınla gelen değişim
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    22.10.2020 - 00:01 |

    Salgınla gelen değişim

    Kovid-19 hastalığının özellikle akciğerlerde oluşturduğu tahribatla ölümlere sebep olması, yoğun bakım servislerinin öneminin daha da iyi anlaşılmasını sağladı.

    Salgınla gelen değişim

    Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi Sorumlu Hekimi Nagihan Altıncı Karahan, “Her hastada farklı bir deneyim kazandık. Ayrıca farklı branşlar virüse karşı birlikte çalışmaya başladı” dedi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kliniğinde görevli Prof. Dr. Mehmet Uyar da, hastalığın tecrübelerini önemli ölçüde değiştirdiğini dile getirdi. Uyar, “Yoğun bakımlarda sağlık çalışanlarına hastalıkların bulaşma riski düşüktü. Artık hijyene özen arttı” diye konuştu.

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