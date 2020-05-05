‘Salgınla hedefimize daha da sıkı sarıldık’

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmalarını online olarak sürdürüyor. Uzaktan eğitim sistemine geçtiklerini ve her geçen gün yeni algoritmalar ile güçlendirdiklerini ifade eden Budak, “Eğitim ve öğretimimizi hiçbir sıkıntı yaşamadan sürdürüyoruz. Son sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek bünyemizdeki 16 fakülte, 9 enstitü, 5 yüksekokul ve 10 meslek yüksekokulunun akademik kurul toplantılarını da online olarak yaptık. Eğitim, öğretim, araştırma ve bilimsel çalışmalarını hocalarımızla birlikte değerlendirdik” diye konuştu. Ege Üniversitesi ismini belirledikleri hedefler doğrultusunda araştırma üniversiteleri ve dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasına girmesini sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Budak, “Bu zorlu süreçte bilginin önemini ve Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapmanın zorunluluğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Bilim insanları olarak bu bilinçle hareket etmeliyiz” dedi.