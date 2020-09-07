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    07.09.2020 - 00:02 |

    Salgınla mücadele tam gaz

    Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentlerde denetim devam ediyor, yeni önlemler alınıyor.

    Salgınla mücadele tam gaz

    Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Dalyan’da cadde ve sokaklara maske ve hijyen istasyonları oluşturuldu. Dalyan Otelciler Derneği (DOD) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, insanların sıklıkla bulunduğu noktalara ilk etapta 15 hijyen seti konuldu. Kaymakam Oktay Erdoğan, “İstasyonların sayılarını en kısa zamanda daha da artıracağız” dedi. Muğla Valisi Orhan Tavlı da, Marmaris’te Kovid-19 denetimine katıldı. Denetimde, Marmaris Liman Başkanlığı ve gümrük kapısındaki dezenfeksiyon çalışmalarını kontrol eden Vali Tavlı, salgınla mücadelenin en etkili 3 kuralının maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve temizliğe önem vermek olduğunu kaydetti.

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