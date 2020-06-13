13.06.2020 - 00:03 |
Salgınla mücadelede ALOSBİ’ye teşekkür
Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (ALOSBİ) firmalar, Kovid 19 ile mücadele sürecinde verdikleri destekler nedeniyle, İzmir Vali Yardımcısı ve Aliağa Kaymakamı Vekili Fatih Kızıltoprak’tan teşekkür belgesi aldı.
Aliağa Devlet Hastanesi için yapılan sosyal izolasyon yatırımlarına büyük katkı sağlayan ALOSBİ ile bünyesindeki firmalar, daha önce de içerisinde filtre sistemi bulunan numune ve sürüntü alma kabini ile koruyucu ekipman desteği vermişti.