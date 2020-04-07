‘Salgınla mücadelede teyakkuz halindeyiz’

Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara ve esnafa 10 bin maskeyi ücretsiz olarak dağıttı. Başkan Selman Hasan Arslan, salgınla mücadele kapsamında teyakkuz halinde olduklarını belirtti, “Tüm ekibimiz ve çağrı merkezimiz aracılığıyla 24 saat sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın” dedi.