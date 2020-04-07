07.04.2020 - 07:00 |
‘Salgınla mücadelede teyakkuz halindeyiz’
Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara ve esnafa 10 bin maskeyi ücretsiz olarak dağıttı.
Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara ve esnafa 10 bin maskeyi ücretsiz olarak dağıttı. Başkan Selman Hasan Arslan, salgınla mücadele kapsamında teyakkuz halinde olduklarını belirtti, “Tüm ekibimiz ve çağrı merkezimiz aracılığıyla 24 saat sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.