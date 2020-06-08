Salgınla mücadeleye tam not

Konak Belediyesi, normalleşme sürecinde seferberlik halinde yürüttüğü çalışmalarla vatanaştan tam not aldı. Belediye Başkanı Abdül Batur da sık sık sahaya çıktı, ekipleri yalnız bırakmadı. Konaklılara 450 bin maske, 21 bin 472 eldiven, 21 bin 500 litre dezenfektan dağıtan, zor durumda kalan vatandaşlara 7 bini aşkın gıda kolisi ulaştıran Konak Belediyesi, salgınla mücadeleye 4 milyon lira harcadı.

Esnafa destek

Veresiye deflerleri silindi. Kentin köşe bucak dezenfekte edildiği, özellikle yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, esnafa tam desteğin sunulduğu sürece Konaklılar da tam not verdi. Sürecin büyük bir titizlikle yürüdüğünü belirten Başkan Batur, “Tüm yatırımlarımızı askıya aldık, halkın sağlığına ağırlık verdi. Henüz hiçbir şey bitmedi. Alarm durumumuz, seferberlik halimiz sürüyor” dedi. Başkan Batur, salgın sürecinde büyük bir özveriyle çalışan tüm belediye çalışanlarına da teşekkür etti.