Salı pazarında denetim

Giriş ve çıkışların kontrollü şekilde sekiz noktadan yapıldığı pazara, eldivensiz ve maskesiz hiç kimsenin alınmadığını dile getiren Tokat, “Sosyal mesafe ve hijyen konularına muhakkak uyulması gerekiyor. Bu zor günler geride kalacak ve bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz dedi. Tokat ayrıca, gezici manavların en kısa sürede devreye gireceğini belirtti.