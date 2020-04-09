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    09.04.2020 - 00:02 |

    Salı pazarında denetim

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, salı pazarını ziyaret etti. Sosyal mesafe ve hijyen konularına muhakkak uyulması gerektiğini belirten Başkan Tokat, “Milas’ın en eski ve işlek pazarları arasında yer alan, vatandaşın temel gıda ihtiyaçlarının çoğunu karşıladığı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Salı pazarı’nda önlemler artırıldı” dedi.

    Salı pazarında denetim

    Giriş ve çıkışların kontrollü şekilde sekiz noktadan yapıldığı pazara, eldivensiz ve maskesiz hiç kimsenin alınmadığını dile getiren Tokat, “Sosyal mesafe ve hijyen konularına muhakkak uyulması gerekiyor. Bu zor günler geride kalacak ve bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz dedi. Tokat ayrıca, gezici manavların en kısa sürede devreye gireceğini belirtti.

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