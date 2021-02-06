Salihli yeni stadına kavuştu

Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan İsmail Doğan Erdinç Semt Spor Sahası, baştan aşağı yenilendi. Semt spor sahası, suni çim zemininden 750 koltuk kapasiteli tribüne, aydınlatması, çevre korkulukları, elektronik skorbordu, 3 adet soyunma odası, 2 adet kadın-erkek tuvaleti, 1 adet malzeme odası, 1 adet antrenör odası, 1 adet yönetim odası, 1 adet hakem odası, 1 adet kulüp odası, 1 adet mescit ve çevre düzenlemesi ile baştan aşağı yenilenerek hizmete açıldı.

“Şehrimize hayırlı olsun”

Başkan Kayda, “İsmail Doğan Erdinç Spor Sahamızın yapımında desteklerini esirgemeyen başta hemşehrimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere AK Parti Manisa Milletvekilimiz İsmail Bilen ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik’e teşekkürlerimi sunarım. Amatör takımlarımıza, sporcularımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.