Salihli’de ekipler dur durak bilmiyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğalgaz çalışmaları nedeniyle ve mevsim şartlarından dolayı bozulan yollarda taş döşeme ve asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Avar Caddesi’nde bulunan Anne Heykeli civarında kilit parke taş döşeme çalışmaları yürüten ekipler, bozulan yollara rotmiks asfalt malzeme serdi. Sevgi Yolu’nda da kaldırım düzenleme çalışmaları yapan personel, sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet mesaisini sürdürdü.