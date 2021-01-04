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    HaberlerEge Haberleri Salihli’de ekipler dur durak bilmiyor
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    04.01.2021 - 00:02 |

    Salihli’de ekipler dur durak bilmiyor

    Salihli Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında tüm birimleriyle sahada çalıştı.

    Salihli’de ekipler dur durak bilmiyor

    Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğalgaz çalışmaları nedeniyle ve mevsim şartlarından dolayı bozulan yollarda taş döşeme ve asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Avar Caddesi’nde bulunan Anne Heykeli civarında kilit parke taş döşeme çalışmaları yürüten ekipler, bozulan yollara rotmiks asfalt malzeme serdi. Sevgi Yolu’nda da kaldırım düzenleme çalışmaları yapan personel, sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet mesaisini sürdürdü.

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