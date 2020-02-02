Salihli’den yardım TIR’ı

Depremzedelerin devamlı yanında olacaklarını belirten Kızılay Salihli Şube Başkanı Cüneyt Musal, “Memleketimize Allah böyle felaketler yaşatmasın. Salihli olarak, Elazığ ve Malatya’da yaşayan kardeşlerimize hazırlanan yardım kolilerini gönderdik” dedi. l EMRE SAÇLI DHA