02.02.2020 - 00:01 |
Salihli’den yardım TIR’ı
MANİSA’nın Salihli ilçesinde, Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi’nce, halkın desteğiyle toplanan yardımlar, TIR’lara yüklenip Elazığ ve Malatya’ya gönderildi.
Depremzedelerin devamlı yanında olacaklarını belirten Kızılay Salihli Şube Başkanı Cüneyt Musal, “Memleketimize Allah böyle felaketler yaşatmasın. Salihli olarak, Elazığ ve Malatya’da yaşayan kardeşlerimize hazırlanan yardım kolilerini gönderdik” dedi. l EMRE SAÇLI DHA
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.