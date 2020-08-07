07.08.2020 - 00:00 |
Samet Cantürk Uşakspor’da
TFF 2. Lig temsilcilerinden Uşakspor transferde atağa kalktı.
Ege ekibi geçen sezon Vanspor Futbol Kulübü’nde forma giyen stoper Samet Cantürk’ün transferini resmen bitirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezonu Vanspor FK’da tamamlayan, son 4 sezonda 3 şampiyonluğu bulunan tecrübeli stoper Samet Cantürk’ün transferini Uşakspor ailesine saygıyla bildirir, futbolcumuza şanlı formamız altında nice başarılar dileriz. Hoş geldin Samet Cantürk, birlikte nice zaferlere” ifadeleri kullanıldı. Futbolculuk yaşamına Adıyamanspor’da başlayan 31 yaşındaki oyuncu, Batman Petrolspor, Göztepe, Keçiörengücü, Afjet Afyonspor, Yeni Çorumspor ve Vanspor’da top koşturdu.