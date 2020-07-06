Karşıyaka Belediye Meclisi, temmuz ayı ikinci toplantısında 2019 Yılı Faaliyet Raporu’nu oybirliğiyle onayladı.

Yaklaşık 15 aylık görev sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Dr. Cemil Tugay, özellikle sosyal adaletsizliğe karşı insan odaklı hizmetlere ağırlık vermeye çalıştıklarını vurguladı, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Başkan Tugay, “Karşıyaka Belediye Meclis üyeleri olarak, hangi partiden olursanız olun sizler benim dava arkadaşlarımsınız. Sesim kime ulaşıyorsa, siz de eğer katkıda bulunayım derseniz stat da yapılır, çarşı da düzelir, bütün altyapı sorunları da çözülür, yeter ki biz bunu isteyelim. Biraz o sessiz çığlıkları duyalım. Bütün samimiyetimle yardım istiyorum. Sadece çalışmak iyi şeyler yapmak istiyorum. Birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum” dedi.