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    HaberlerEge Haberleri ‘Samimiyetimle yardım istiyorum’
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    06.07.2020 - 00:04 |

    ‘Samimiyetimle yardım istiyorum’

    ‘Samimiyetimle yardım istiyorum’

    Karşıyaka Belediye Meclisi, temmuz ayı ikinci toplantısında 2019 Yılı Faaliyet Raporu’nu oybirliğiyle onayladı.

    Yaklaşık 15 aylık görev sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Dr. Cemil Tugay, özellikle sosyal adaletsizliğe karşı insan odaklı hizmetlere ağırlık vermeye çalıştıklarını vurguladı, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Başkan Tugay, “Karşıyaka Belediye Meclis üyeleri olarak, hangi partiden olursanız olun sizler benim dava arkadaşlarımsınız. Sesim kime ulaşıyorsa, siz de eğer katkıda bulunayım derseniz stat da yapılır, çarşı da düzelir, bütün altyapı sorunları da çözülür, yeter ki biz bunu isteyelim. Biraz o sessiz çığlıkları duyalım. Bütün samimiyetimle yardım istiyorum. Sadece çalışmak iyi şeyler yapmak istiyorum. Birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum” dedi.

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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