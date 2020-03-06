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    06.03.2020 - 00:00 |

    Şampiyon Ahmet rakip tanımıyor

    Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon maratoncusu Ahmet Bayram, 15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu’nda 2 saat 39 dakika 15 saniye koşarak 600 sporcunun içinde genel klasmanda 2., 45-49 yaş kategorisinde yine şampiyon oldu.

    Şampiyon Ahmet rakip tanımıyor

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Bayram, sıradaki hedefinin Mersin Maratonu’ndan dereceyle dönmek olduğunu ifade etti.

     

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