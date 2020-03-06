Şampiyon Ahmet rakip tanımıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Bayram, sıradaki hedefinin Mersin Maratonu’ndan dereceyle dönmek olduğunu ifade etti.