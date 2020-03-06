06.03.2020 - 00:00 |
Şampiyon Ahmet rakip tanımıyor
Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon maratoncusu Ahmet Bayram, 15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu’nda 2 saat 39 dakika 15 saniye koşarak 600 sporcunun içinde genel klasmanda 2., 45-49 yaş kategorisinde yine şampiyon oldu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Bayram, sıradaki hedefinin Mersin Maratonu’ndan dereceyle dönmek olduğunu ifade etti.
Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.