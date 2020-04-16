Şampiyon annesine kavuştu

14 günlük karantina süresi nedeniyle kızından ayrı kaldığı dönemde gözyaşları içinde video çeken anne Elçekin, “Çektiğim acılardan daha kötüsü kızımın yanında olamamak ve onun özel gününde ona sarılamamak. Bugün yanında olamadığım için beni affet. Seni canımdan bile çok seviyorum” mesajını verdi.



‘Ölmeyeceksin’



Koronavirüsü yenmeyi başaran anne, taburcu olup, evine döndü. Elçekin, “En son beni aradığında ‘Anne ölmeyeceksin, değil mi?’ dedi. ‘Sen ölürsen bana kim bakar?’ dedi. Ben de doktorumu aradım, doktorum bana ‘Ölmeyeceksin’ dedi ve umut oldu. Kızımın sevgisi bana umut oldu” diye konuştu.