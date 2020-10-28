Şampiyon İrem Egeli oldu

Down sendromlu milli yüzücü İrem Öztekin, Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nin özel yetenek sınavlarını geçip Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi olma hakkı kazandı. Uluslararası yarışlarda altın dahil birçok madalyayı ülkemize getiren Öztekin, son başarısını Eü Rektörü Necdet Budak ile paylaştı. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Budak, “Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden İrem’in eğitim hayatına üniversitemizde devam edecek olması hepimizi gururlandırdı. Üniversite ve spor yaşamında başarılar diliyorum” dedi.