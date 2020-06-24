'Şampiyon olacağız'

TFF 1. Lig’in 2018-2019 sezonunda attığı 29 golle rekor kıran ve bu sezon geride kalan 29 haftada atığı 19 golle zirvedeki yerini koruyan Altay’ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, siyah beyazlıların Süper Lig yolundaki en iddialı silahlarından biri olmayı sürdürdü. Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 gol kaydeden yıldız golcü, son 5 haftaya girilirken ligde en yakın rakibinin 8 gol önünde yer almayı başardı. Siyah beyazlıların Akhisarspor ile oynadığı maçta attığı iki golle alınan galibiyette başrolü oynayan Portekizli golcü, “Pandemi sürecinde bile tüm arkadaşlarla irtibat halindeydik. Herkes Akhisarspor maçını iple çekiyordu. Mayıs ayı başından itibaren Süper Lig yolundaki bu zorlu maça çok iyi hazırlandık. Akhisar karşısında 11 kişi çok iyi mücadele ettik. 3 aylık aranın ardından çok iyi bir başlangıç yaptık” dedi.

‘İnancımız tam’

Altay’ın hedefinin Süper Lig olduğunu bir kez daha hatırlatan Marco Paixao, “Altay, bu sezon hedeflediği Süper Lig’e çıkacaktır. Bir kez daha söylüyorum Altay şampiyon olacaktır” dedi. Sezon sonundaki gol hedefini açıklayan Portekizli, “Bana en çok sorulan soru krallık yarışındaki gol hedefim oluyor. Benim cevabım ise belli; ‘Önemli olan benim ne kadar gol attığım değil, Altay’ın şampiyon olabilmesi için ne kadar gol atmam gerektiğidir.’ Altay’ın bir üst lige çıkması için ne kadar gol atmaya zorunlu olduğumu biliyorum. Ben o gollerimi atmak için tüm gayretimle çalışacağım. Altay’ı şampiyon yapmak için gerekli golleri atacağım. Sezon sonunda bu takımı Süper Lig’e çıkaracağız” diye konuştu.